Dazn lancia 'MyClubPass' per seguire solo la squadra del cuore

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Con l'inizio del nuovo campionato di Serie A, c'è una novità importante da parte di Dazn. Nasce infatti "MyClubPass", attivabile fino al prossimo 31 agosto, che permetterà a tutti i tifosi che non hanno un abbonamento Dazn attivo, o ai clienti la cui disdetta a un precedente abbonamento si sia già perfezionata, di seguire soltanto le partite della propria squadra del cuore. Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione si pagheranno 329 euro, quindi con un prezzo mensile equivalente di 27,42€/mese. Sottoscrivendo invece il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 29,99€.

Inoltre, sottoscrivendo "MyClubPass", i tifosi potranno accedere non solo alle partite ma anche ai pre e post-partita, agli highlights e ai contenuti on demand dedicati alla propria squadra. Quanto al resto, il listino prezzi rimane invariato per i pacchetti Dazn Sports, Dazn Full, Dazn Family e Dazn Goal, in linea con i piani introdotti a gennaio 2024. Ma i contenuti per la prossima stagione saranno ancora più ricchi grazie alla partnership con Warner Bros. Discovery: così si amplia l'offerta multisport con tutti gli eventi integrali di tennis, ciclismo, Ufc e sport invernali trasmessi da Eurosport. (ANSA).