De Grandis: "Il Borussia qualcosa concede sempre, ma servirà intelligenza, mi aspetto tanto da Loftus ma non solo.."

Ci avviciniamo insieme all'importante sfida di questa sera contro il Borussia Dortmund, in programma alle 21:00 a San Siro. Quella di oggi rappresenta una tappa fondamentale del cammino dei rossoneri in Champions League, al momento terzi in classifica con 5 punti. Il Milan è reduce da una buona vittoria, di cuore e grinta contro la Fiorentina grazie al ritorno al gol, l'ultima volta ad agosto, di Theo Hernandez su calcio di rigore. Anche i tedeschi hanno fatto sin qui un percorso simile alla squadra di Pioli. In Bundesliga dopo due sconfitte di fila contro Bayern Monaco e Stoccarda, i gialloneri di Terzic hanno ritrovato la vittoria contro il Borussia Monchengladbach 4-2 al termine di una pazza rimonta. Per quanto riguarda la Champions, il Dortmund è attualmente primo in classifica con la miglior difesa del girone, forse anche un pò a sorpresa dopo le parole dello stesso tecnico tedesco. Ai microfoni di Sky Sport ha recentemente parlato il giornalista Stefano De Grandis, esaltando le qualità di Loftus-Cheek e concentrandosi così sulla difesa dei tedeschi.

Le parole di De Grandis a Sky Sport: "Il Milan non dovrà avere paura, stasera bisogna attaccare per fare gol, contro la Fiorentina invece hanno pensato più a combattere e difendere. Il ritorno di Lofuts-Cheek darà qualità e anche fisicità a una squadra forse un pò troppo leggera alle volte. Anche il rientro di Giroud è importante e mi aspetto di più da Chukwueze, che non è ancora entrato negli schemi di Stefano Pioli. La difesa del Borussia Dortmund va attaccata, sono bravi ma lenti, lo avevamo visto anche in Germania, quindi il Milan deve usare la testa e dosare le giuste energie".