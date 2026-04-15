De Grandis: "Il Milan, che voleva lottare per lo scudetto, è costretto a guardarsi indietro"

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Intervenuto questo pomeriggio negli studi di Sky Sport 24, il collega Stefano De Grandis ha parlato di Milan all'indomani di un weekend di campionato importante considerando i risultati negativi da cui è reduce la formazione di Massimiliano Allegri: "Il Milan, che voleva lottare per lo scudetto, è costretto a guardaersi indietro. I punti dal quinto posto sono 5, e siccome ha vinto in casa del Como, è come se ne avesse 6. E visto che ci sono ancora 18 punti in palio, sostanzialmente al Milan gliene bastano 12, a patto che il Como riesca a fare il filotto considerando che deve ancora affrontare il Napoli. 12 punti significano 4 vittorie. Da dove le prende il Milan? Ha 4 trasferte e 2 scontri diretti, entrambi in casa contro Juventus e Atalanta. E saranno partite dove entrambe le squadre non ti regaleranno nulla, però, come hai detto tu, dove io sto guardando le ultime 5 partite delle squadre coinvolte nella corsa Champions, ci sono solo Juventus e Napoli, e anche il Como, che ha un trend positivo. Il Milan ha perso 3 delle ultime 4, la Roma ha perso le ultime in traferta, l'Atalanta vince e perde".

Il Milan può permettersi di fare un calcolo sui diffidati?

"È vero che può fare il calcolo lasciando qualcuno fuori visto che ha una rosa profonda, ma intanto visto che hai citato Verona mi viene in mente la Fatal Verona. Quindi non si fideranno di questa partita, perché nel calcio i corsi e ricorsi storici possono essere sempre ricorrenti. Se il Milan torna a giocare a 3, Athekame (diffidato, ndr) non gioca. L'importante è non perdere Modric, però non penso neanche che lo lasci fuori per salvaguardare la diffida".