Musah torna in panchina: Palladino lo esclude per due gare di fila

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Il Milan, tra sessione estiva e invernale, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono undici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Gli aggiornamenti su Yunus Musah, in prestito con diritto all'Atalanta.

YUNUS MUSAH (Atalanta)

Nonostante si sia messo in mostra a inizio marzo, con due gol consecutivi, la presenza in campo di Yunus Musah è rimasta molto discontinua nel corso della stagione. Il centrocampista americano è stato lasciato in panchina negli ultimi due impegni dal tecnico Palladino: la vittoria in casa del Lecce e la sconfitta interna contro la Juventus. Gli ultimi minuti risalgono al successo sul Verona quando entrò negli ultimi 14 minuti della gara.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 26 milioni + percentuale su rivendita

Presenze: 24

Reti: 2

Assist: 1