Pellegatti: "Preoccupante la voce che vorrebbe Allegri come candidato Ct: sarebbe insopportabile cambiare ancora guida tecnica"

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Carlo Pellegatti, giornalista da tempo inserito nelle vicende legate al Milan di cui è tifoso, ha parlato del ruolo e del futuro di Massimiliano Allegri nel suo consueto Editoriale del mercoledì pubblicato su MilanNews.it. Ecco un estratto del pensiero di Pellegatti: "Allegri si sta confermando, nel periodo più buio della stagione, la figura ideale per guidare fuori dai tormenti i suoi giocatori. Figura che, per insipienza e presunzione, era totalmente mancata un anno fa".

Continua Pellegatti su Allegri: "Dunque molto preoccupante la voce che vorrebbe l’allenatore del Milan come primo candidato alla panchina azzurra. Sarebbe insopportabile che, per il terzo anno consecutivo, cambi ancora la guida tecnica, in uno frustrante gioco dell’oca che vedrebbe il Milan tornare ancora nella casella di partenza. Per fortuna, nelle ultime ore, è trapelato che sia ferma intenzione di Allegri continuare il lavoro cominciato qualche mese fa, sempre che la dirigenza affidi totalmente la gestione del mercato proprio al tecnico e a Igli Tare, da confermare senza esitazioni.