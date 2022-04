De Grandis: "Leao si specchia troppo, così non va bene"

MilanNews.it

Presente negli studi di SkySport24, Stefano De Grandis ha parlato così del Milan di Pioli: "Il Milan ha pareggiato le ultime due partite 0-0. E' vero che non sta subendo gol, ma non riesce a fare quel gol che serve per vincere. Diaz non segna da settembre, Leao si specchia troppo e questo non va bene. E' bravo e bello da vedere, ma in questa fase l'estetica non basta".