De Grandis: "Non mi aspettavo l'eliminazione del Milan. Higuain fuori forma"

Stefano De Grandis di Sky Sport ha parlato dell'eliminazione del Milan dall'Europa League: "Non me l'aspettavo, perchè il Milan era riuscito quest'anno a tenere botta anche quando gli è mancato Higuain. Mi aspettavo una partita diversa, poi ci si è messa anche la sfortuna e quel rigore che non c'era. E' fuori forma, a inizio stagione mi aveva smentito perchè pensavo che questa stagione non avrebbe fatto come gli anni scorsi. Non so se la squalifica l'abbia danneggiato, ma non mi sembra il miglior Pipita".