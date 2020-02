De Grandis: "Rebic e Castillejo coprono bene le fasce, Ibra punto di riferimento"

Stefano De Grandis, giornalista ed opinionista sportivo, ha parlato così su Sky Sport 24 del momento del Milan: “A me ha esaltato il nuovo modo di giocare del Milan, in fondo si sta mettendo in evidenza le alternative che prima avevano giocato poco. Castillejo da una parte e Rebic dall’altra non solo per i gol, ma perché coprono bene le fasce. Alla fine l’unico giocatore ancora da trovare è quello che gioca alle spalle della punta. Ieri ha giocato Paquetá, che ha sempre un bellissimo piede ma deve capire ancora un pochino meglio quel ruolo. Secondo me è uno che per quello che l’hai pagato e per la valenza che ha devi cercare di recuperare, non puoi certo regalarlo. Ibrahimovic non ha fatto gol ma resta comunque un punto di riferimento a cui la squadra continua ad appoggiarsi. In questo momento la classifica dice che il Milan è tornato in zona Europa League, ed è soltanto a 4 punti dalla Roma. Rispetto alle squadre che abitano assieme in quella zona di classifica, che sono il Verona e il Parma, ha un blasone diverso per giocare in certe competizioni. È una classifica divertente per il Milan che è alla pari al sesto posto con Verona e Parma, deve guardarsi semmai dal ritorno del Napoli”.