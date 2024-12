De Grandis su Leao: "Il suo infortunio è un problema, Rafa indispensabile per questo gruppo"

Il giornalista Stefano De Grandis ha parlato nello studio di Sky Sport 24 dopo il triplice fischio della gara tra Hellas Verona e Milan al Bentegodi. In particolare il collega si è concentrato sulla posizione di Tijjani Reijnders:

"Infortunio Leao? Un problema in più, sono convinto che Leao serve al Milan: salta l'uomo e va via di forza sulla fascia. Penso possa essere importante il recupero di Bennacer: oggi Reijnders giocando più avanti, nel gol, fa segno per il passaggio a Fofana. Nella posizione di mezzala avanzata punta la porta e può darti equilibrio. Restituisce al Milan quella capacità di essere squadra che non ha quando gioca con quattro attaccanti".