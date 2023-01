De Grandis sulla lotta Champions: "Il Milan a oggi direi di no. L'Inter la do per certa"

MilanNews.it

Stefano De Grandis, noto giornalista di Sky, ha parlato nel primo pomeriggio di martedì presso gli studi di Sky Sport 24 e ha parlato della lotta per i posti Champions League che si preannuncia molto agguerrita: "A sensazione, oltre al Napoli, do l’inter per certa. Dopodiché non è facile: la Roma mi è piaciuta meno dal punto di vista della manovra ma ha margini di crescita importanti. La Lazio è quella che come gioco mi è piaciuta più di tutti ma ha una rosa limitata, specie se va avanti in Europa. Il Milan è quella che sta giocando peggio: oggi ti direi che non arriva ma ha la possibilità di mettere a posto le cose".