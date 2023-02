De Ketelaere e Adli tra i migliori assist-man d’Europa della stagione scorsa davanti a Bellingham e Vinicius. E ora…

MilanNews.it

Charles De Ketelaere e Yacine Adli non stanno rendendo come si sperava: il belga ha collezionato solo un assist e una sola partita da titolare da ottobre in poi, mentre per il francese sono arrivati solo una manciata di minuti. Eppure... Eppure, nella passata stagione, erano tra i migliori assist-man under21 in Europa; in questa speciale classifica, De Ketelaere e Adli, con 6 assist, si trovano al quarto posto, appena dietro Wirtz del Bayer Leverkusen (8), Gomez dell'Anderlecht ora al Manchester City (7) e a Mudryk (7), appena passato al Chelsea e davanti a Haaland, Vinicius e Bellingham.