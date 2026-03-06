De Paola attacca Allegri: "Vorrei rinascere lui, perché vedo dovunque va ha una sorta di benedizione"

vedi letture

Intervenuto negli studi di Sportitalia, il collega Paolo De Paola ha parlato di Massimiliano Allegri, attaccandolo anche in maniera piuttosto aspra per via di questa "benedizione" della quale gode il tecnico rossonero a detta sua:

"Se dovessi rinascere rinascerei Allegri, perché vedo che dovunque va ha una sorta di benedizione. Sono quattro anni che Allegri non fa niente, alla Juventus ha fatto un disastro, e per tutto questo periodo lui è stato sempre accompagnato da giustificazioni, e adesso lo sento al Milan. Adesso mi risulta che c'è un certo di interventismo da parte di Furlani che smania per farsi notare, ma tutte le decisioni sono state prese di comune accordo tra Tare, l'allenatore e Furlani. Poi sarò smentito dai fatti? Vedremo".