De Paola: "In occasione della prima rete di Jovic in Coppa Italia col Milan ci sono errori gravi dell'Inter"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista Paolo De Paola.

Inter-Roma come la vede?

"E' una chiamata, l'ultima, per la Champions per la Roma. nessuna dopo l'inizio di campionato pensava che la Roma potesse lottare per questo obiettivo, anche grazie a Ranieri può farlo. E' una chiamata anche per l'Inter, ma per i giocatori. In campionato sono nella palude, forse psicologica. Gli si offre sempre un alibi fisico a chi lotta su tre fronti, ma se vuoi esserlo devi essere bravo a gestirti. E' venuta un po' meno nei rincalzi l'Inter, Bisseck ad esempio è stato protagonista degli ultimi due ko. L'ingresso col Bologna e il gol, ma anche in occasione della prima rete di Jovic in Coppa Italia col Milan sono due errori gravi. Credo però che il calo sia solo mentale e non fisico dell'Inter. Che Inter aspettarci ora? Operaia e cattiva, perché dopo questi due stop i giocatori, derisi su tutti i social, devono dare un segnale forte. Tutti stanno parlando di zero tituli, quindi serve battersi con il sangue agli occhi per smentire tutto. Queste due sconfitte già da sole devono ricaricare la squadra".

Fiorentina, ancora una volta assente Kean:

"Si contribuisce a non fare chiarezza con questo silenzio, è legittimo procedere con i piedi di piombo ma si può circostanziare la situazione senza invadere la sua sfera privata. Così si crea un clima di incertezza che non fa bene. C'è un riserbo troppo esagerato".

Corsa Champions, come giudica la Juve ora?

"L'entusiasmo facile attorno a Tudor andava equilibrato e la sconfitta di campo lo ha fatto. E poi certe situazioni...vedi Kelly. Serviva più qualità dietro. Sono stati fatti acquisti non da Juve. La Juve ha bisogno di una rivoluzione, ma con inserimenti ponderati. La rivoluzione è stata troppo forzata, tale da non sedimentare nulla e lasciare in imbarazzo Tudor. Abbiamo quasi visto la Juve di Allegri".