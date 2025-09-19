De Paola: "Pio Esposito deve trovare il gol, sennò si finisce come Camarda"

vedi letture

Il giornalista Paolo De Paola è stato ospite, come di consueto, sulle frequenze di TMW Radio. Nella sua ultima ospitata il tema principale è stato quello relativo agli impegni delle italiane nel primo turno di Champions League, andato in scena negli ultimi tre giorni. Uno degli argomenti più discussi è stato quello relativo a Francesco Pio Esposito, giovane attaccante dell'Inter classe 2005, che ha esordito nella vittoria contro l'Ajax lasciando una generale buona impressione.

Le parole di Paolo De Paola che ha voluto paragonare Pio Esposito con Camarda, attaccante del Lecce di proprietà del Milan più giovane di tre anni: "È un ragazzo in campo, ma deve trovare il gol. Sennò si finisce come Camarda...Non voglio essere cinico, ma quando ci entusiasmiamo per un giovane che può diventare un campione, dobbiamo aspettare che faccia gol".