De Paul all'Atlético per ora è un flop: solo 1 goal e 2 assist

Trentatré presenze in stagione, un gol (in Champions, contro il Porto) e due assist. Da titolare a riserva della coppia Kondogbia-Herrera, Rodrigo de Paul non sta vivendo la stagione che si aspettava a Madrid. Il centrocampista argentino era stato acquistato su precisa richiesta di Simeone; l'Atletico ha versato nelle casse dell'Udinese ben 35 milioni per quello che, numeri alla mano, era uno dei gioielli della Serie A. Nell'ultimo anno in maglia bianconera, l'ex Valencia aveva segnato nove reti e fornito ben 11 passaggi decisivi; oggi fa molta fatica e addirittura in Spagna si parla di una possibile cessione in estate. Da qui a giugno ci sono tante partite decisive e De Paul avrà la possibilità di mostrare le proprie qualità ed essere determinante. Finora, però, la scelta di diventare un colchonero non si è rivelata propriamente fruttuosa.