De Rosa: "Gattuso ha fatto un miracolo, è uscito da una situazione difficile anche per allenatori molto esperti"

Geri De Rosa, intervenuto a Sky Sport, ha parlato della "Il Milan ha trovato uno straordinario equilibrio. Gattuso è un grande allenatore e nel giro di due mesi ha fatto un miracolo. Si dice sempre che sappia trasmettere la grinta e l'energia che aveva da giocatore, ma non è solo questi, anzi. E' molto altro. E' uscito alla grande con le sue idee da una situazione che sarebbe stata difficile anche per allenatori molto esperti. Straordinaria la solidità difensiva con Musacchio e Romagnoli, così come anche quando giocano i sostituti. Poi avere uno che, quando butti la palla in avanti fa gol, non è male".