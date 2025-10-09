De Siervo sullo sfogo di Rabiot: "Si dimentica che sono pagati per giocare a calcio"

L'amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, a margine dell'Assemblea di Lega in programma allo stadio Olimpico, ha parlato così in merito alle parole del centrocampista rossonero Adrien Rabiot che ha definito una "follia" la decisione di fa disputare Milan-Como in Australia.

Queste le sue dichiarazioni riprese da Sportmediaset: "Lo sfogo di Rabiot su Milan-Como in Australia? Si scorda, come tutti i calciatori che guadagnano milioni di euro, che sono pagati per svolgere un'attività, cioè giocare a calcio. Dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna e assecondare maggiormente quello che é il suo datore di lavoro, cioè il Milan, che ha accettato e spinto perché questa partita si potesse giocare all'estero". "La salute dei giocatori è un elemento fondamentale, ci battiamo perché questa cosa abbia delle logiche.

Stiamo parlando di una cosa complicata, ma non impossibile. Stiamo cercando di farlo in una logica di armonia, soprattutto se la si pensa come un fatto eccezionale. La sfida organizzativa é complicata, le ore di volo sono tante ma si viaggia su una business class dall'altra parte del mondo, cosa che le squadre fanno stabilmente. I calciatori di vertice, che hanno stipendi commisurati alla fatica che svolgono, dovrebbero capire meglio di altri che questo è un sacrificio che si può fare".