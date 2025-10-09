Sità controcorrente: "Nella seconda occasione tutti parlano di gol sbagliato, ma ci tengo ad evidenziare il movimento da prima punta che ha fatto Leao"
Francesco Sità, esperto di tattica, si è così espresso a Milan Vibes su Rafael Leao: "Nella seconda occasione tutti parlano di gol sbagliato, ed è vero ha strozzato un po' il tiro, ma ci tengo ad evidenziare il movimento da attaccante, da prima punta che ha fatto. Siamo abituati a vederlo da esterno con la linea come riferimento, giocando da centrale devi avere altre caratteristiche e in questa occasione ha fatto un movimento da prima punta, venendo incontro e scappando poi via dietro a Gatti.
Il contromovimento che fa attaccando alle spalle Gatti è un movimento da attaccante vero, vuol dire che in allenamento c'è un lavoro su questo."
