F. Ricci: "Modric stasera titolare anche con la Croazia. Il ct Dalic ne parla con ammirazione"

vedi letture

Filippo Maria Ricci, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Luka Modric: "Luka c’è sempre. Luka gioca sempre. Modric un mese fa ha compiuto 40 anni ma la vita per lui corre via come sempre. Calcio e famiglia, club e nazionale, quindi la sua nuova avventura con il Milan e, in questa sosta, anche la Croazia. Riposare è da codardi, il turnover un alto tradimento. Luka è uno splendido quarantenne ed è innamorato del suo mestiere, che poi è la sua vita. E allora questa sera a Praga Modric guiderà i compagni in una partita cruciale sul cammino che può portarlo al suo quinto Mondiale, 20 anni dopo il primo. Repubblica Ceca e Croazia sono in testa al Gruppo L, ma la nazionale di Dalic ha giocato una partita in meno e ha una differenza reti clamorosamente migliore: 17-1 contro 11-6, gap scavato nello scontro diretto che il 9 giugno scorso a Zagabria è finito 5-1, con Modric che ha trasformato il rigore del 2-1.

«Luka continua a sorprenderci – ha detto ieri con ammirazione sincera come la sua devozione il ct Dalic a Praga –. Penso anche a ciò che sta facendo al Milan, ha sollevato l’intera squadra portandola su una dimensione più elevata. Gioca sempre e sempre per 90 minuti, una cosa che va oltre le più ottimistiche aspettative. Luka ha ripreso a mostrare la sua forza, il suo carattere, la sua qualità. Posso solo sperare che resti sano, perché sarà utilissimo tanto a noi come al Milan». Pensiamo a Max Allegri che da lontano annuisce contento, il mago di Zara è il regalo più grande che gli ha portato l’estate. Dalic se lo gode".