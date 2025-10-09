Liberali: “Il Milan come una seconda casa, ma non ho rimpianti. Camarda come un fratello”

Se la nazionale maggiore si sta giocando ancora la qualificazione ai Mondiali 2026, c'è chi tra le fila azzurre sta già disputando questa competizione in Cile, ovvero l'Italia Under 20 che ha superato il girone contro Australia, Cuba e Argentina, e ora si giocherà i quarti di finale contro gli Stati Uniti. Uno dei protagonisti e Mattia Liberali, talento classe 2007 passato questa estate dal Milan al Catanzaro. Giovane che a Cronache di Spogliatoio, ha parlato così degli anni vissuti al Milan, del suo addio e del rapporto con un altro grande talento nonchè suo grande amico Francesco Camarda.

"Milan, non ho rimpianti". Lasciare il Milan è stato come lasciare casa, d’altronde Liberali è arrivato bambino e se ne è andato dopo più di 10 anni. La scorsa stagione si è diviso tra Primavera, Milan Futuro e Prima squadra.

Sull'esordio a San Siro da titolare nel giorno della festa dei 125 anni del club: "È stato uno dei giorni più belli della mia vita, se non il più bello. Ho cercato di vivermi a pieno tutto, godermi ogni momento. Addirittura la curva mi ha fatto anche un coro nel riscaldamento, ci ho messo un po’ di giorni per realizzare tutto"

Sull'addio a fine stagione: "È stata come una seconda casa. Resta un affetto profondo perché sono arrivato che ero un bambino e da rossonero ho vissuto esperienze magnifiche. Non ho alcun rimpianto per come è andata a finire, sono stati anni bellissimi ma credo fosse arrivato il momento di una nuova sfida".

Del rapporto con Camarda invece? "Camarda è come un fratello. Io e Cama abbiamo un rapporto bellissimo, quasi di fratellanza perché giochiamo insieme fin da bambini. In campo ci troviamo molto bene insieme perché a me piace fare assist e a lui gol".