Gattuso ci prova per Ahanor: quest’estate era stato nel mirino dei rossoneri

Il c.t. Della nazionale Gennaro Gattuso non è solo attivo sul campo per provare a riportare gli azzurri ai mondiali, che mancano da ben due edizioni, ma anche nel cercare nuovi talenti da aggregare al gruppo squadra. In questo senso, come riporta Sky Sport, l'ex allenatore del Milan sta spingendo per portare Honest Aharon a Coverciano. Il giovane terzino classe 2008 l'anno scorso ha esordito con il Genoa, diventando il più giovane esordiente in Serie A e quest'anno l'Atalanta ha deciso di puntare su di lui investendo ben 20 milioni di euro.

Al momento il 17enne non è però convocabile dall'Italia: il giocatore è nato ad Aversa, in provincia di Caserta, da genitori nigeriani. Ha trascorso tutta la sua vita tra Campania e Liguria ma non possiede ancora la cittadinanza italiana, pertanto a livello burocratico resta ancora qualche ostacolo alla sua convocazione con la Nazionale italiana.

Sul giovane talento si era interessato fortemente anche il Milan grazie a uno dei collaboratori fidati ed ex compagno al Padova di Massimiliano Allegri, Simone Tognon, che aveva seguito da vicino la crescita di Ahanor nel settore giovanile dei rossoblu. I costi del giocatore, però, erano già saliti oltre i 20 milioni, cifra che il Milan non era disposto a spendere per sostituire Theo Hernandez. Alla fine i rossoneri ripiegarono su Estupinian.