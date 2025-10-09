Bianchin: "L’episodio davanti alla squadra non avrà fatto piacere a Leao, ma sono cose che capitano"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Rafa Leao: "Il punto ora è capire come evolveranno la stagione di Leao e il suo rapporto con Allegri. L’episodio davanti alla squadra non avrà fatto piacere a Rafa ma sono cose che capitano, in molte squadre e in quelle di Allegri, che da sempre sa essere diretto con i suoi calciatori, sa come far crescere i talenti. E poi, ci sono ampie giustificazioni. Leao è rientrato con Napoli e Juve dopo un mese e mezzo di assenza per un problema al polpaccio destro: non poteva essere al 100% e nemmeno all’80%, è ingeneroso giudicarlo per queste partite. La sua storia però dice che il tema dell’approccio è centrale. Il 10 da sempre accende e spegne, non ha continuità. Questo è il punto su cui la sua carriera prenderà una strada o un’altra: forte ma incompiuto oppure campione.

In questi giorni è in nazionale, a Lisbona, luogo ideale per staccare e voltare pagina. Questa volta, c’è una differenza: Leao ha cominciato la stagione da stella della squadra ma nel 3-5-2 c’è posto per un solo attaccante vicino a Pulisic. E Gimenez-Nkunku, in questo senso, è una coppia di rivali insidiosa: Santi ha grinta per tre e sta crescendo, Christo ha colpi da giocatore di alto livello. Per la prima volta, Leao ha davvero concorrenza. Tutti al Milan vorrebbero un Rafa maturo, attivo, sempre decisivo, ma molto dipenderà da lui. Quel filo tra il campione e l’allenatore si è teso in fretta. E se si spezzasse?".