Il Bayern Monaco è già in fuga in Bundesliga: è a punteggio pieno

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Spietato sul campo dell'Eintracht Francoforte (3-0), il Bayern ha vinto la sesta partita in altrettanti turni di Bundesliga ed é già in fuga in vetta alla classifica, dopo il pareggio tra Dortmund e Lipsia (1-1). La squadra di Monaco vanta un bilancio di 18 punti, 25 gol segnati e solo 3 subiti. Questo successo, sommato al pareggio tra Borussia Dortmund e Lipsia, porta la squadra di Vincent Kompany a quattro punti di vantaggio sul BVB (14), cinque sul Lipsia (13) e sette sul Bayer Leverkusen (11). Al Waldstadion, il Monaco è partito alla grande, aprendo le marcature dopo soli 14 secondi grazie al colombiano Luis Diaz. Al 27' Harry Kane ha nuovamente messo in mostra la sua eccezionale tecnica, segnando il 2-0 con un rasoterra fuori dalla portata di Kaua Santos.

Kane è il primo giocatore nella storia della Bundesliga a segnare 11 gol nelle prime sei partite. In 10 giocate in tutte le competizioni, tutte vinte dal Bayern, il nazionale inglese ha già segnato 18 reti. Nel finale Diaz ha segnato la sua prima doppietta con la nuova maglia. (ANSA).