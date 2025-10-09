Cagliari, il giovane classe 2005 Idrissi rinnova il contratto sino al 2030

(ANSA) - CAGLIARI, 07 OTT - Rinnovo del contratto per il laterale sinistro del Cagliari Riyad Idrissi che ha firmato un nuovo accordo con il club sino al 30 giugno 2030. Classe 2005, Idrissi è cresciuto nel vivaio rossoblù dopo esservi approdato attraverso il percorso nell'Academy. Originario di Sadali, centro della Sardegna dove la sua famiglia di origine marocchina si stabilì prima della sua nascita, Idrissi è stabilmente nel giro delle nazionali giovanili azzurre, fresco di convocazione in under 21.

A inizio settembre 2025 ha debuttato con la squadra di Baldini (in campo il 5 contro il Montenegro e il 9 contro la Macedonia) dopo avere totalizzato 7 presenze con l'Under 20 e 2 con l'Under 19. (ANSA).