MN - Brambati: "Ho un solo rammarico, avrei voluto vedere Theo con Allegri"

Massimo Brambati, ex calciatore oggi procuratore sportivo ed opinionista televisivo, è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Le sue considerazioni mirano al grande equilibrio in Serie A, con il Milan a caccia di un traguardo che fino a qualche mese fa pareva utopia. Delle qualità altalentanti di Leao passando alla gestione di mister Massimiliano Allegri. Questo un estratto delle sue parole:

Sul mercato

"Sono arrivati giocatori importanti, anche se forse scommesse. Secondo me Modric era un azzardo, ma non per le qualità, bensì per l'età. Il croato ci sta mettendo una voglia e una grinta incredibile, poi è un campione. L'unico rammarico è quello di Theo: avrei voluto vederlo con questa squadra e con uno come Allegri in panchina. Con lui sarebbe stato Milan da scudetto, fisso".

E' caso Leao?

"Non lo so, so solo che uno come Allegri può valorizzare chiunque, anche Leao. Lo stesso Rabiot prima di Allegri non era questo tipo di giocatore, ricordiamocelo. Se diamo tempo a Max, credo possa valorizzare bene anche uno come Leao".