Ordine consiglia: "Per i rigori punterei su Rabiot. Ha solo un handicap: è mancino"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sui rigori del Milan: "Rigorista cercasi - Una cosa è sicura: il Milan deve trovare un altro rigorista. Io punterei su Rabiot che mi sembra sufficientemente algido per calciare in qualsiasi condizione. Ha un solo handicap: è mancino di piede. E i mancini, solitamente, dal dischetto non sono granchè".

CAOS RIGORI

Quello sbagliato da Christian Pulisic contro la Juventus è il quinto rigore fallito dal Milan negli ultimi sette penalty calciati in Serie A. Ma c'è un'altra statistica riportata da Opta che fa ancora più impressione: da inizio 2024, il Diavolo ha infatti sbagliato sette dei 13 rigori calciati in Serie A (il 54%). Si tratta di un record assoluto nei maggiori cinque campionati europei nel periodo.

Questo il tabellino di Juventus-Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A.

JUVENTUS-MILAN 0-0

LE FORMAZIONI

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani (dal 86’ Kostic), Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição (dal 69’ Thuram), Yldiz (dal 69’ Openda); David (dal 69’ Vlahovic). A disp.: Perin, Pinsoglio; João Mario, Pedro Felipe; Adžić, Koopmeiners, Zhegrova. All. Tudor.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 63’ Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez (dal 63’ Leao). A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Odogu, Ricci, Nkunku. All. Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Note: 53’ Pulisic rigore sbagliato

Ammoniti: 45’ Fofana, 49’ Locatelli, 59’ Bartesaghi, 74’ Gatti.

Recupero: 1’ 1T, 3’ 2T.