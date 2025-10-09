De Winter: "Modric non si lamenta mai: se non lo fa lui perché dovrebbero farlo altri?"

Koni De Winter, difensore belga che è stato uno degli acquisti del Milan nel corso della campagna estiva di calciomercato, ha parlato in un'intervista a Nieuwblad Sport direttamente dal ritiro del Belgio da cui è stato convocato per questa seconda sosta Nazionali stagionale. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni al quotidiano belga.

Hai condiviso lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo alla Juventus. Pensi che Modrić sia ancora più forte?

“È difficile paragonarli: sono giocatori diversi, entrambi straordinari. Ma devo dire che Modrić mi ha davvero impressionato. Prima di tutto per la sua intelligenza calcistica: vede il gioco in modo diverso. Più veloce. E poi ha piedi geniali. Anche fuori dal campo è un grande: umile, non si mette mai sopra gli altri, eppure ha un palmarès folle (un Pallone d’Oro e sei Champions League, ndr). E non si lamenta mai, nemmeno quando bisogna correre. Se lui non si lamenta, perché dovrebbe farlo qualcun altro?”