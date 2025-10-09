Non solo il Milan: ecco gli attaccanti delle altre big impegnati con le Nazionali

Il Milan è una delle squadre più dimezzate dalla sosta Nazionali, con diverse pedine dello scacchiere di Massimiliano Allegri che saranno impegnate con i rispettivi Paesi. Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, l’Inter vedrà Lautaro sfidare Venezuela e Puerto Rico a Miami. Thuram è ai box, mentre Bonny, non convocato dalla Francia, affronterà un tutto sommato comodo andata/ritorno per e dalla Libia per la sfida dei nerazzurri con l’Atletico Madrid.

Ramsus Hojlund del Napoli sarà impegnato con la Danimarca, Dusan Vlahovic con la Serbia (David tra Canada e New Jersey sarà impegnato in un altro continente) e di Artem Dovbyk con l’Ucraina.