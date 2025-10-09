Modric non si stanca mai: dal Milan alla Croazia, il centrocampista è sempre in campo

Modric non si stanca mai: dal Milan alla Croazia, il centrocampista è sempre in campoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:40News
di Federico Calabrese

Luka Modric è uno dei trascinatori del nuovo Milan di Massimiliano Allegri. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto su quello che è fino a ora il minutaggio del fuoriclasse croato. Sono 513 i minuti giocati su 540, ma i dati che sorprendono sono quelli registrati con la maglia della Croazia, con cui sarà impegnato per la qualificazione al Mondiale 2026.

Negli ultimi 16 mesi, Modric ha giocato il 95% dei minuti in nazionale: 1132 minuti su 1350. Oggi va a caccia del quinto mondiale per quello che sarebbe l'ennesimo record di una carriera strepitosa.