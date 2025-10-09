MN - Brambati: "Inter e Napoli hanno qualcosa in più, ma il Milan ha dalla sua un grande vantaggio"

vedi letture

Massimo Brambati, ex calciatore oggi procuratore sportivo ed opinionista televisivo, è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Le sue considerazioni mirano al grande equilibrio in Serie A, con il Milan a caccia di un traguardo che fino a qualche mese fa pareva utopia. Delle qualità altalentanti di Leao passando alla gestione di mister Massimiliano Allegri. Questo un estratto delle sue parole:

Sullo scudetto

"Credo che il Milan possa arrivare fino in fondo, anche se ad oggi è ancora un po' sotto a Inter e Napoli, ci sono due grandi ipotesi però. Nerazzurri e Napoli hanno le coppe, che è un impegno forte e faticoso, l'Inter poi ha Chivu che è ancora poco esperto secondo me. Il Milan quindi potrà forse viaggiare a fari spenti, avere meno pressione e poter pensare partita dopo partita, e Allegri questo sa come farlo..".

IL CALENDARIO DEL MILAN

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN