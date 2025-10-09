Ambrosini sulla corsa scudetto: "Con questo spirito il Milan può lottare fino alla fine"

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore Massimo Ambrosini, oggi opinionista di DAZN, ha parlato del nuovo corso rossonero firmato Max Allegri, e della possibilità per questo Milan di lottare fino alla fine per lo scudetto.

Il Milan secondo lei è da scudetto?

"Con questo spirito e senza infortuni agli elementi chiave, può lottare fino alla fine. L ’Inter però ha ripreso a camminare forte e a macinare gioco come nelle corde della squadra. I nerazzurri sono forti e anche il Napoli è migliorato grazie al mercato".

Il fantastico Modric di questo inizio di stagione le ricorda il Pirlo del suo Milan?

"Per il carisma e le vibrazioni che trasmette quando è in campo, dico che il croato è più simile a Paolo Maldini. Andrea è stato unico nel panorama mondiale per come ha interpretato dal punto di vista tecnico il ruolo, ma per le sensazioni che Modric dà in campo, per come contagia e trascina i compagni con la sua presenza, lo paragono a Paolo, il mio grande capitano".