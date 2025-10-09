Pulisic eletto dalla Serie A MVP del mese di settembre!

La Lega Serie A ha eletto Christian Pulisic come miglior giocatore del mese di settembre!

7 partite giocate tra campionato e coppa italia, con 6 gol e 2 assist all'attivo. Con i suoi numeri e le sue prestazioni è diventato fin da subito trascinatore dei rossoneri e giocatore imprescindibile per Massimiliano Allegri. 