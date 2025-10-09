De Winter: "Club italiani, inglesi si sono informati: quando arriva il Milan, non ci pensi due volte"

Koni De Winter, difensore belga che è stato uno degli acquisti del Milan nel corso della campagna estiva di calciomercato, ha parlato in un'intervista a Nieuwblad Sport direttamente dal ritiro del Belgio da cui è stato convocato per questa seconda sosta Nazionali stagionale. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni al quotidiano belga.

Avevi alternative? Ho sentito che anche l’Inter si era fatta avanti.

“Quando arriva il Milan, non ci pensi due volte. Ma è vero, altre grandi squadre italiane si sono informate (anche il Napoli, ndr), così come club inglesi. C’era pure interesse dal Medio Oriente, con offerte molto ricche.”