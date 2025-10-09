Loftus-Cheek parte dalla panchina nell'amichevole Inghilterra-Galles
Il ritorno in campo di Ruben Loftus-Cheek con la maglia della nazionale inglese deve essere rimandato ancora un po': il giocatore è stato convocato già a settembre ma è rimasto sempre in panchina in due gare su due. Anche oggi, nell'amichevole contro il Galles, il CT Thomas Tuchel decide di lasciare il centrocampista rossonero fuori dagli undici titolari: la speranza, per il numero 8 milanista, è che il tenore della gara gli permetta di fare qualche minuto a gara in corso.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, Spence; Rice, Anderson; Rogers, Saka, Gordon; Watkins. A disp.: Lewis-Skelly, J Henderson, Kane, Eze, Rashford, Burn, D Henderson, Gibbs-White, Loftus-Cheek, Bowen, Trafford, Quansah, O'Reilly. All. Tuchel
GALLES (4-3-3): Darlow; N. Williams, B. Davies, Ampadu, Rodon; Brooks, Wilson, Cullen; Johnson, Moore, Dasilva. A disp.: King, Lawlor, Mepham, Koumas, Colwill, Cabango, James, Harris, Thomas, Davies, Sheehan, Broadhead, Kpakio, Colwill. All. Bellamy
