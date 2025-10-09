Secondo Paul Scholes, il miglior centrocampista della Premier (meglio di Rice) è Tonali
MilanNews.it
Intervenuto a The Overlap, Paul Scholes, ex centrocampista del Manchester United, ha rivelato chi è secondo lui il miglior centrocampista della Premier League: "A centrocampo io preferisco semplicemente i centrocampisti più controllati, che giocano con un po’ più di stile e possono segnare più spesso. Adoro Sandro Tonali. È stato brillante, molto bravo. Probabilmente sceglierei Tonali.
Il miglior centrocampista in Premier? Sì, voi direte Declan Rice, ma penso che Tonali sia migliore di Rice. Mi piace molto Rice, non fraintendetemi, penso che abbia tutto. A volte tocca la palla un po’ troppo e cerca di apparire un po’ più elegante del necessario. Preferisco Tonali, anche se sono entrambi buoni giocatori”.
Pubblicità
News
Perché Scaroni ha permesso a De Siervo di bacchettare Rabiot? La caccia a Leao è senza sensodi Franco Ordine
Le più lette
3 Bianchin rivela: "In spogliatoio Allegri si è rivolto a Leao dicendogli che l’atteggiamento giusto per giocare nel Milan non può essere quello di Torino"
Primo Piano
Camarda: "Non ho mai pensato di essere un predestinato: non sono ancora nessuno. Primo gol un punto di partenza"
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Brambati: "Diamo tempo ad Allegri e riuscirà a valorizzare anche Leao, con Theo sarebbe stato Milan da scudetto"
Antonio VitielloMilan, l’asticella si è alzata. Rammarico enorme. Serve un rimedio, subito. Perdonato, Cris. L’attacco va rivisto
Udite udite: un mese di campionato e il Milan non è contento di 4 punti tra Napoli e Juve. E pensare che...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com