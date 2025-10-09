Secondo Paul Scholes, il miglior centrocampista della Premier (meglio di Rice) è Tonali

Intervenuto a The Overlap, Paul Scholes, ex centrocampista del Manchester United, ha rivelato chi è secondo lui il miglior centrocampista della Premier League: "A centrocampo io preferisco semplicemente i centrocampisti più controllati, che giocano con un po’ più di stile e possono segnare più spesso. Adoro Sandro Tonali. È stato brillante, molto bravo. Probabilmente sceglierei Tonali.

Il miglior centrocampista in Premier? Sì, voi direte Declan Rice, ma penso che Tonali sia migliore di Rice. Mi piace molto Rice, non fraintendetemi, penso che abbia tutto. A volte tocca la palla un po’ troppo e cerca di apparire un po’ più elegante del necessario. Preferisco Tonali, anche se sono entrambi buoni giocatori”.

