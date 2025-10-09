Callegari: "Quel 'Non ha cuore' di Allegri è chiaramente una frecciata, un colpo al cuore e ai tifosi del Milan e allo stesso Leao"

Nel suo canale YouTube Max Callegari, giornalista e telecronista, ha parlato di Leao e delle potenzialità che secondo lui il Milan ha di vincere lo scudetto, sottolineando però cosa devono fare i rossoneri e soprattutto l'attaccante portoghese per arrivarsi a giocare fino alla fine tutte le proprie carte.

Su Leao e cosa gli manca per il salto di qualità: "Quello che è emerso in maniera non improvvisa ma purtroppo ripetuta e ripetitiva è l'indolenza di Leao, quella mancanza di cuore che ha sottolineato Allegri in maniera chiarissima, come si vede nelle immagini e nelle parole riportate da Bordocam di DAZN, perchè quel 'Non ha cuore' è chiaramente una frecciata, un colpo al cuore e ai tifosi del Milan e allo stesso Leao perchè mette di fronte tutti ad un'evidenza che fa parte dell'indole e che quindi credo sia non assolutamente volontaria, non maliziosa, però sia il termine e il tema che fa mancare a Leao il salto di qualità che tutti gli chiediamo, che tutti ci aspettiamo da parecchi anni ormai, perchè noi prendiamo il suo valore tecnico fuori categoria ma poi non vediamo la continuità, la costanza di rendimento, la voglia di migliorarsi quotidiana che ha reso Messi, Ronaldo, tutti i super top realmente tali.