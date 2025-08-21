De Winter: "Credo di essere arrivato al Milan al momento giusto". È una maglia molto pesante, ma è molto bella indossarla"

Intervenuto in conferenza stampa, Koni De Winter ha dichiarato sul suo arrivo al Milan:

Quando pesa la maglia del Milan? Che obiettivi ti sei messo per questa stagione?

"Molto. È una maglia molto pesante ma è molto bella indossarla. Come obiettivi io mi metto sempre molta pressione, molti obiettivi, ma cerco partita dopo partita di fare bene, mettermi a disposizione di squadre e compagno. Poi penso che tutto viene da sé".

Cosa ti ha colpito di più di queste prime due settimane al Milan?

"Molto bene. Penso che qua non ti manca nulla, c'è tutto a disposizione. È molto bello da giocatore di sentire che il club faccia tutto per farti star bene. Sono queste le mie prime sensazioni".

Ti senti arrivato al Milan nel momento giusto?

"Si. Penso di aver fatto tutto passo per passo, e quando guardo indietro c'è sempre la cosa che tutto è arrivato al momento giusto, ed anche questo step è arrivato così".