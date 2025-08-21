De Winter: "E' stata un'estate speciale per me: ho firmato per il Milan e ho giocato in nazionale"
Koni De Winter, intervenuto oggi in conferenza stampa a Casa Milan, ha commentato così la sua estate in cui ha esordito in nazionale belga ed è diventato un nuovo giocatore rossonero:
Tra Belgio e Milan, la definiamo un'estate speciale?
"Si. Ho firmato per il Milan e ho giocato per il mio paese. Speciale si".
San Siro è un palcoscenico che potrai fare tuo dopo esserci stato da avversario?
"Si si. Fino ad adesso penso di aver sempre giocato bene a San Siro. È uno stadio che mi piace tanto, il pubblico, l'ambiente. È davvero bello giocare in questo ambiente e in questo stadio".
