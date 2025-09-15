De Winter: "Gimenez triste? Quando si vince non c'è nessuno che sta male, il gol arriverà"

Nel post-partita di Milan-Bologna 1-0, Koni De Winter, che è entrato ad inizio secondo tempo al posto dell'infortunato Pavlovic e che ha fatto il suo esordio assoluto in maglia rossonera, ha dichiarato in zona mista: "Abbiamo lottato come squadra, abbiamo difeso e attacco come squadra. E' questo che vuole il mister, vuole che giochiamo e vinciamo da squadra.

Il mio ingresso in campo? Mi sono trovato bene, sono contento di aver esordito. Ho giocato in un ruolo che conosco, quindi tutto bene. Quando si vince si sta sempre bene, si sente anche nello spogliatoio. Quando si vince siamo tutti felici. Gimenez? Ha lavorato e giocato per la squadra, quando si vince non c'è nessuno che sta male. Arriverà il gol e il suo momento".

