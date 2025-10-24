De Winter: "Mi sento pronto. Allegri dà tanto valore alla fase difensiva"

De Winter: "Mi sento pronto. Allegri dà tanto valore alla fase difensiva"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:17News
di Francesco Finulli

Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato nel pre gara di Milan-Pisa ai microfoni di Sky Sport 24. Le sue dichiarazioni.

Cambia la difesa, responsabilità?

"Mi sento pronto. Durante la settimana ho visto che lo è anche la squadra"

Che valore dà Allegri alla difesa?

"Tanto valore soprattutto all'ordine e si vede anche sul campo, vuole che difendiamo come gruppo. Si vede dai risultati"

Allegri dice che per vincere bisogna subire massimo 20-25 gol...

"È un obiettivo, vediamo partita dopo partita"