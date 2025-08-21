De Winter: "Ruolo preferito? Sono un difensore centrale"

In merito al suo ruolo in campo, Koni De Winter ha spiegato oggi in conferenza stampa a Casa Milan:

Cosa ti ha dato Vieira?

"Penso che mister ha dato una base, una struttura che era chiara per tutti. Penso che si vedeva che aiutava molto i giocatori, anche me. Aiutava molto la squadra".

In cosa vuoi specializzarti di più?

"Per me sono un difensore centrale. Poi è ovvio che mi puoi mettere su altri ruoli e lo farò con gran piacere, ma per me sono un centrale e sono specializzato in questo".

Per te cambia giocare con una difesa a 4 o a 3?

"No, non cambia tanto, perché in tante squadre ho giocato con entrambi i sistemi. Mi sono adattato ad entrambi, e questo non mi dà problemi".

