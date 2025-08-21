De Winter sulla trattativa: "È stato tutto velocissimo. Le voci sull'Inter? Nulla di concreto"

vedi letture

Nella sua conferenza stampa di presentazione, Koni De Winter ha parlato così della trattativa che lo ha portato al Milan:

È stata una trattativa lampo? Cosa ti ha convinto a scegliere il Milan?

"È stato tutto velocissimo. Stavo con la mia famiglia, mi ha chiamato il mio procuratore e mi ha detto dell'interesse del Milan. Quando una squadra come il Milan ti chiama è davvero difficile dire di no".

È corretto dire che il Milan ti ha strappato all'Inter?

"Ho sempre letto delle cose ma da parte mia non c'era mai qualcosa di concreto, di serio".

