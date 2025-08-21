De Winter sulla trattativa: "È stato tutto velocissimo. Le voci sull'Inter? Nulla di concreto"
MilanNews.it
Nella sua conferenza stampa di presentazione, Koni De Winter ha parlato così della trattativa che lo ha portato al Milan:
È stata una trattativa lampo? Cosa ti ha convinto a scegliere il Milan?
"È stato tutto velocissimo. Stavo con la mia famiglia, mi ha chiamato il mio procuratore e mi ha detto dell'interesse del Milan. Quando una squadra come il Milan ti chiama è davvero difficile dire di no".
È corretto dire che il Milan ti ha strappato all'Inter?
"Ho sempre letto delle cose ma da parte mia non c'era mai qualcosa di concreto, di serio".
