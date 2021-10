De Zerbi: "Devo molto a Baresi, Maldini, Tassotti e Costacurta"

In un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo El Pais, Roberto De Zerbi, attuale tecnico dello Shakthar Donetsk, ha parlato della sua esperienza giovanile nel Milan: "È vero che Baresi, Maldini, Tassotti e Costacurta mi hanno dato tanti calci da giovane, ma l’hanno fatto per il mio bene. Il gioco duro faceva parte della formazione calcistica di quegli anni. Perché forse il dieci, il giocatore più talentoso, era quello sempre distratto in allenamento. Devo ringraziare Maldini, Costacurta, Baresi, Tassotti, Albertini, Boban, Savicevic, è Baggio perché mi hanno fatto capire cosa fosse il calcio professionistico. Il gioco è lo specchio dell’allenamento: gareggi mentre ti alleni".