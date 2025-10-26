Decise le date di inizio e fine campionato per la Serie A 2026/27
Nel consiglio di Lega Calcio Serie A andato in scena venerdì non sono state decise solo date e regolamento della Supercoppa Italia di dicembre (clicca QUI), ma anche le date ufficiali di inizio e fine della prossima stagione calcistica.
Il prossimo campionato di Serie A inizierà il 23 agosto 2026, ovviamente con i relativi anticipi trattandosi di una domenica. Il campionato si concluderà poi il 30 maggio 2027.
