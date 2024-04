Derby assegnato all'arbitro Colombo: l'ultimo disastroso precedente col Milan

Il delicato derby di campionato in programma lunedì sera a San Siro è stato assegnato al promettente fischietto di Como Andrea Colombo, che sta emergendo nel corso delle ultime stagioni come uno dei migliori nel suo ruolo e per il quale la stracittadina meneghina rappresenta uno dei punti più alti toccati fino a questo momento in carriera.

Il Milan con l'arbitro Colombo non ha però ricordi chissà quanto memorabili, anzi, tutt'altro. Nell'unico precedente stagionale il fischietto di Como è stato infatti protagonista nella disfatta a Monza per 4 a 2 della formazione di Stefano Pioli, dove alcune sue decisioni sono state prese di mira sia dalla critica che inevitabilmente dall'ambiente rossonero.

Bilancio completamente opposto invece per l'Inter, che con Colombo a direzione gara ha vinto praticamente sempre in stagione, ovvero nelle partite contro Atalanta, Bologna e Monza.