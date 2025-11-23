Derby da proprietari di San Siro, Marotta: "Un fatto storico che fa epoca"

Il presidente dell’Inter Marotta ha parlato a DAZN nel pre partita di Inter-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Primo derby da proprietari di San Siro: “Un fatto storico che fa epoca. Direi una data che rimarrà nella storia del calcio italiano e delle due milanesi. È la prima volta che due squadre fanno un’operazione così importante. Dobbiamo avere rispetto per questa icona strutturale che è San Siro, un contenitore di grandi ricordi e passioni. Il nostro obbligo è di continuare costruendo un altro contenitore di grandi emozioni”.

Derby scudetto? “È l’aspetto più bello del calcio. Da una parte unisce, dall’altra mette in ballo una competizione che ci sono risultati e la vittoria è quello fondamentale. Il derby ha un fascino particolare anche oltre la classifica. Siamo in una fase interlocutoria in cui vogliamo continuare in questo ruolino positivo delle ultime domeniche. Per lo scudetto ci sono ancora tantissime partite a disposizioni”.

Avete parlato della possibilità di uno stage per la nazionale? “Credo che la nazionale sia un patrimonio del movimento calcistico, come club credo che dovremmo metterci a disposizione per cercare di mettere la squadra nelle condizioni migliori per gli spareggi. Da parte nostra questa volontà c’è, l’Italia non può non partecipare ai Mondiali. Saranno due partite impegnative ma alla portata, è quindi giusto che i club, l’Inter di sicuro, si mettano a disposizione per agevolare questo cammino”.