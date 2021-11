Derby da Scudetto? Sì, no, forse. Milan-Inter è il meglio che la Serie A può offrire: godiamocelo

Il giorno del primo derby di Milano della stagione è - finalmente - arrivato. Milan e Inter sono pronte a giocarsi una sfida che si preannuncia accesissima sugli spalti (grazie ai 57mila di un San Siro sold out per la capienza consentita) e equilibratissima in campo; le due sono squadre sembrano, infatti, equivalersi, nonostante siano diverse fra loro.

Il dinamico 4-2-3-1 di Stefano Pioli, tutto intensità e scambi rapidi, contro il consolidato 3-5-2 di Simone Inzaghi, più avvezzo al gioco in verticale e all'impatto fisico dei singoli nella copertura del prato di gioco. Due filosofie diverse, ma entrambe votate alla ricerca della vittoria attraverso il bel gioco. Ci possiamo aspettare, dunque, un derby bello da vedere, ricco di giocate dei singoli e di azioni collettive, spinte da una cornice di pubblico che - tutti - aspettavamo dal pre pandemia. È il meglio che la Serie A può offrire: per prestigio, blasone, qualità, ambiente, In palio non c'è e non ci può essere già lo Scudetto: il campionato è ancora troppo lungo, ma un eventuale +10 del Milan sull'Inter o un eventuale -4 dell'Inter sul Milan cambierebbe certamente l'inerzia della situazione. Sarà prima fuga rossonera o prima rimonta nerazzurra?

Le probabili formazioni

In porta confermato Tatarusanu. Calabria e Ballo-Tourè (Theo è squalificato) saranno i terzini con Kjaer e Tomori centrali. A centrocampo torna titolare Kessie affiancato dal milanista Tonali, favorito su Bennacer. Davanti il totem Ibrahimovic, supportato da Saelemaekers e Leao sugli esterni e da Krunic, in vantaggio su Diaz per qualità tattiche in fase di contentimento e condizione atletica, al centro; non è escluso, inoltre, che Pioli possa sorprendere schierando il 10 rossonero a destra al posto del belga.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. S. Inzaghi