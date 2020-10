Derby, la sfida tra Donnarumma e Handanovic nel 2020: nei clean sheet è in vantaggio il rossonero

In avvicinamento all'importante stracittadina milanese è giusto guardare anche a dati e statistiche relativi alle due squadre. Guardando al rendimento dei due portieri Donnarumma e Handanovic, colonne di entrambe le squadre, si può notare l'incisività di questi deu giocatori. I clean sheet, dato importante per valutare le prestazioni di un portiere, segnalano come il 99 rossonero ne abbia ottenuti ben 10 nel 2020 mentre il capitano neroazzuro ha mantenuto la porta inviolata per 7 volte.