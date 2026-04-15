Desailly su Leao: "Sappiamo al 100% che non ha la costanza necessaria. Questo è il massimo che ci possiamo aspettare da luI"

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Nel corso di una nuova puntata de "The Italian Football Podcast", l'ex centrocampista e leggenda del Milan Marcel Desailly è intervenuto su diversi temi legati al mondo rossonero, ricordando la finale di Champions League del 1994 e parlando anche di Rafael Leao, l'uomo più discusso del momento. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Su Leao:

"Non puoi criticarlo, perché il giorno in cui lo criticherai, farà magie in campo. E tu rimarrai bloccato e non saprai più cosa dire. In 5 secondi spazzerà via tutta la negatività che gli hai riversato addosso. Sappiamo al 100% che non ha la costanza necessaria. E non è un leader in grado di reggere un'intera stagione come lo erano Messi e Neymar. Non ha quella costanza. È un giocatore importante per la squadra, ma non potrà mai essere il giocatore chiave per tutta la stagione. Può esserlo di tanto in tanto, perché sarà incostante. E sembra che abbia raggiunto il massimo livello possibile. Non posso criticarlo, perché guadagna molti soldi, gioca nel Milan e nella nazionale portoghese. Ma credo che lui pensi di essere tutto. Non è mentalmente pronto per studiare dove potrebbe migliorare fisicamente, perché potenzialmente non è in grado di dare di più fisicamente. Poi forse potrebbe studiare come modificare la sua dieta, l'allenamento o qualsiasi altra cosa per ottenere quella costanza. È un po' un problema in un sistema perché non torna indietro. Spinge in avanti, ma quando l'azione è finita, si ferma. Significa che non ha le gambe per tornare in posizione. Quindi, ci deve essere un approccio fisico e mentale che alla fine potrebbe portarlo al livello di perché potrebbe vincere il Pallone d'Oro. Ma lo vuole davvero? Il suo entourage è abbastanza intelligente da dirgli: 'Guarda, quello che hai fatto è fantastico, ma per raggiungere il livello successivo dovrai apportare alcune modifiche'. Perché per ora questo è il massimo che possiamo aspettarci da Leao".