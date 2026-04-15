Ambrosini: "Il modulo c'entra se tu hai delle idee: deve essere funzionale a esibire delle opzioni"

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Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan e oggi opinionista in tv e sul web, ha parlato della squadra rossonera di Massimiliano Allegri e dei suoi problemi attuali. In particolare l'ex giocatore milanista è intervenuto in merito alla questione sul modulo che sta monopolizzando commenti e pensieri relativi all'universo rossonero in questo periodo. Le sue parole nell'intervento a Cronache di Spogliatoio.

Le parole di Ambrosini sulla questione schieramento tattico: "Il modulo c'entra se tu hai delle idee. Il modulo deve essere funzionale, secondo me, a esibire idee e a esibire delle opzioni, a far valere delle proposte che tu hai in mente. Se scarseggi in quello puoi mettere qualunque tipo di modulo e i problemi rimangono, le carenze vengono fuori, le lacune emergono. Il Como gioca contro l'Inter a cinque, o a tre dite cosa volete, però in campo era una squadra che aveva delle idee, un piano partita, una strategia che presupponeva che anche difendendo in quel modo lì l'Inter per il primo tempo faceva fatica a passare la metà campo. Se hai delle idee che possono essere funzionali per quella partita, il modulo non ti può impedire nè di essere ultra offensivo, nè di essere difensivo".